Concorso scuola 22 ottobre, Cisl Valle d'Aosta si rivolge alla Regione

AOSTA. "I concorsi sono attesi e la stabilizzazione dei precari è da tutti ritenuta una priorità per la scuola, ma in questo particolare momento non si può fare finta che tutto sia ordinarietà". Così la Cisl Scuola sul concorso straordinario per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado che il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha disposto il 22 ottobre.

In Valle d'Aosta il sindacato chiede "anche al governo regionale di occuparsi di questa emergenza che riguarda la scuola e chiediamo di poter interloquire con le forze politiche per valutare la possibilità di spostare le date di svolgimento del concorso straordinario. Ricordiamo che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha già prorogato i termini per l’introduzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e confidiamo in un dialogo proficuo con le forze politiche per il bene della comunità".

