Scuola, venerdì sit-in dei precari davanti a Palazzo regionale

AOSTA. Venerdì 9 ottobre una rappresentanza di professori senza cattedra sarà in piazza Deffeyes, davanti a Palazzo regionale, per un sit-in di protesta sulla situazione della scuola valdostana. Gli insegnanti precari intendono così riportare l'attenzione sulle criticità del sistema scolastico valdostano e sui problemi dell'attuale stato di emergenza.

"La scuola valdostana è oggi in innegabile affanno per la moltiplicazione di casi di Covid-19", dice l'associazione Professori senza cattedra. "Siamo purtroppo solo agli inizi e in alcuni casi l'applicazione del protocollo della quarantena ha privato degli insegnanti anche classi non in isolamento perché, al di là dei proclami dei mesi scorsi, l'aumento di organico è stato pressoché nullo o irrilevante nelle scuole secondarie, quelle che sarebbero state prevedibilmente più toccate da una nuova ondata di contagi per via della maggiore vita sociale dei ragazzi fuori dalle mura scolastiche".

Il concorso straordinario di ottobre per gli insegnanti bandito del Ministero "ha implicazioni ignorate dai più", come la mancata previsione di una data supplettiva per i precari in quarantena o in isolamento fiduciario.

"La Valle d’Aosta - riprende l'associazione - ha gli strumenti normativi non solo per affrancarsi dalle fallimentari manovre centrali, ma anche per elaborare un corso di formazione e reclutamento dei docenti più realistico nell’attuale stato di emergenza, meno dispendioso a livello organizzativo e più costruttivo per la professionalità degli insegnanti, a solo vantaggio della scuola valdostana".

Clara Rossi