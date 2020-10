Covid-19, firmato il Dpcm con le nuove restrizioni

ROMA. Nella notte è arrivata la firma sul nuovo Dpcm che introduce una stretta sulle disposizioni per prevenire i contagi da Covid-19.

Le misure saranno valide per trenta giorni su tutto il territorio nazionale e prevedono il divieto alle feste private al chiuso e all'aperto e la raccomandazione di non ricevere a casa per feste e varie occasioni più di sei familiari o amici non conviventi. Torna poi il divieto di organizzare gite scolastiche e lo stop al calcetto e ad altri sport di contatto a livello amatoriale.

Per ristoranti e bar con il nuovo Dpcm arriva l'obbligo di chiudere alla mezzanotte e il divieto di consumare in piedi dalle ore 21. Discoteche e sale da ballo anche all'aperto rimangono chiuse.

Eventi come fiere e congressi possono continuare ad essere organizzati; per gli spettacoli rimane il limite di 200 partecipanti in luoghi chiusi e di 1.000 persone in location all'aperto. Le stesse limitazioni sono previste per le competizioni sportive.



C.R.