L'Usl segnala possibili truffe su una fantomatica campagna di test

Segnalati sconosciuti che contattano i cittadini chiedendo dati personali e informazioni sulla salute

AOSTA. L'Usl della Valle d'Aosta non sta realizzando alcuna campagna di test o esami diagnostici a campione sulla popolazione. Lo sottolinea la stessa azienda sanitaria mettendo in guardia da probabili tentativi di raggiri da parte di truffatori che sfruttano l'emergenza sanitaria a proprio vantaggio.

L'Usl ha ricevuto segnalazioni di persone contattate da sedicenti operatori che chiedono dati personali e informazioni sulla salute e che invitano i cittadini a recarsi in ospedale per effettuare "non meglio specificati test diagnostici". Non si tratta di personale dell'Usl, chiarisce l'azienda di via Guido Rey, quindi di fronte a casi come questi il consiglio è di prestare la massima attenzione e rivolgersi alle forze dell'ordine.

Questo il primo caso di raggiri e truffe segnalato dall'Usl. Lo scorso mese con la scusa di realizzare un fantomatico sondaggio degli sconosciuti chiedevano di fissare degli appuntamenti promettendo di regalare degli omaggi.

redazione