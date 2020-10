Rocco nominato attuatore dell'adeguamento Covid del Parini

Passo avanti verso la riorganizzazione dell'ospedale di Aosta per affrontare l'emergenza sanitaria

AOSTA. Sarà il coordinatore del Dipartimento di programmazione, risorse idriche e territorio Raffaele Rocco il soggetto attuatore del piano per la realizzazione dell'adeguamento Covid dell'ospedale Parini di Aosta. L'ingegnere dell'assessorato regionale al territorio si occuperà di seguire i lavori di riorganizzazione della struttrura ospedaliera seguendo il progetto approvato la scorsa estate dalla Giunta regionale.

L'ingegnere è stato scelto dal presidente della Regione Renzo Testolin nel suo ruolo di Commissario delegato per l'attuazione della riorganizzazione (a sua volta nominato da Domenico Arcuri, Commissario straordinario nazionale per il Covid), "in ragione dell’esperienza acquisita nella gestione di precedenti emergenze verificatesi nel territorio regionale" come la frana di La Saxe a Courmayeur e l'ondata di maltempo che nel 2017 ha causato danni in diversi comuni valdostani.

Il piano di adeguamento Covid prevede la ristrutturazione della terapia intensiva, la creazione di un reparto polifunzionale con bio-contenimento e la costruzione del corpo C1, una struttura prefabbricata utilizzabile anche in condizioni non di emergenza per dare "respiro" al resto dell'ospedale.

Secondo quanto annunciato pochi giorni fa in una intervista dall'assessore alla sanità Mauro Baccega, il prefabbricato C1 sarà pronto per febbraio o al massimo marzo. Inoltre tra un paio di mesi sarà attiva la nuova struttura del triage del Pronto soccorso in sostiuzione delle tende utilizzate all'inizio dell'emergenza sanitaria.

Clara Rossi