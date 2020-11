Coronavirus, 6 nuovi decessi e + 135 contagi in Valle d'Aosta

Il bollettino Covid del 1° Novembre

AOSTA. Sale ancora il numero di positivi al Covid-19 identificati in Valle d'Aosta. Il bollettino regionale di oggi (scaricabile qui) indica 135 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che portano a 3.375 il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza.

Sei i nuovi decessi, 174 totale, con un'età media passata da 83 a 83,6 anni.

Al momento i positivi sono 1.920 di cui 173 ricoverati, 20 in più rispetto al report del 31 ottobre. Il numero di persone in terapia intensiva è inoltre aumentato da 7 a 12. I guariti sono 1.279, rispetto a ieri 21 in più.

Risultano inoltre altre 210 persone sottoposte a tampone nell'ultimo giorno (26.2164 i casi totali testati) e 481 nuovi tamponi effettuati.

Infine il dato sui controlli riferito dalla prefettura per il 31 ottobre, primo giorno di coprifuoco in Valle: 318 controlli e zero sanzioni.

redazione