Il mercatino dei libri usati della biblioteca regionale è on line

AOSTA. Anche quest'anno la biblioteca regionale B. Salvadori di Aosta organizza un mercatino per vendere i libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano. L'iniziativa quest'anno sarà un po' diversa dal solito, durerà tre settimane e si svolgerà interamente on line a causa dell'emergenza Covid.

I libri offerti in vendita, più di 1.500, sono elencati sul portale delle biblioteche (link) e sono volumi non più utili alle biblioteche perché posseduti in più copie o perché non richiesti da tempo, volumi di cui esistono edizioni più aggiornate o ancora libri non in buono stato di conservazione. I generi spaziano dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi.

Il mercatino on line si svolgerà dal 9 novembre fino al 28 novembre con prezzi che diminuiranno di settimana in settimana da 3 a 2 a 1 Euro.

redazione