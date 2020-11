Nuovo Dpcm, slitta il vertice Governo - Regioni

AOSTA. Ultimi momenti di confronto istituzionale sul nuovo Dpcm con le nuove restrizioni per l'emergenza Covid-19 che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà nelle prossime ore.

Lunedì in parlamento il premier ha anticipato i contenuti del provvedimento per frenare i contagi del virus che disporrà per le Regioni e le Province autonome tre diversi scenari con misure via via più rigide attivate in automatico, tramite ordinanza del Ministro della Salute, con l'aggravarsi della situazione dei contagi e dei ricoveri nelle singole aree. Alcune restrizioni, come il coprifuoco serale, per la Valle d'Aosta sono già in vigore.

Oggi pomeriggio l'agenda del governo prevede un vertice in video collegamento con i governatori per un confronto sul nuovo Dpcm. L'incontro era in programma alle 15.30 ma è slittato di un'ora. Per la Valle d'Aosta parteciperà all'incontro il presidente della Regione Erik Lavevaz. In seguito il governo Conte si confronterà con il Comitato tecnico scientifico.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il testo del Dpcm sarà pronto nella notte.

Sempre questa sera, alle 18, è prevista una conferenza stampa della Giunta regionale per fare il punto della situazione.

