Covid, la Valle d'Aosta tra le regioni dello scenario 4?

AOSTA. Considerato l'andamento della pandemia da Covid-19, la Valle d'Aosta potrebbe essere inserita nelle regioni con "scenario 4", quello più grave, con misure molto restrittive.

Di ufficiale al momento non c'è ancora nulla, è bene chiarirlo, e soprattutto la situazione si evolve di minuto in minuto. Infatti il cauto ottimismo manifestato dall'assessore alla sanità Roberto Barmasse questa sera stona con le dichiarazioni del presidente della Regione Erik Lavevaz che ai microfoni del Tgr Valle d'Aosta ha ammesso: "il coprifuoco già adottato non basterà".

Dalle ore 18 Lavevaz partecipa al un video confronto con Conte e con gli altri presidenti delle Regioni sull'imminente Dpcm atteso da Roma e che entrerà in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre. Dpcm che conterrà i parametri per valutare la situazione delle singole Regioni e assegnare il relativo scenario di rischio e su cui sono in corso ancora delle interlocuzioni.

Mentre il vertice Governo - Regioni entrava nel vivo, le agenzie hanno iniziato a riportare alcune anticipazioni che confermano che, in caso di "scenario 4", il coprifuoco serale effettivamente non basterà e sarà superato da una più ampia limitazione degli spostamenti interni. Ci sarà anche la chiusura delle attività commerciali fatta eccezione per gli alimentari (ma non per i mercati).

Clara Rossi