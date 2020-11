Nuove modalità di accesso alla sede della Chambre

AOSTA. La Chambre Valdôtaine ha attivato nuove modalità di accesso ai suoi servizi considerate le disposizioni del Dpcm del 3 novembre entrate oggi in vigore.

L'accesso sarà possibile esclusivamente su appuntamento per richiedere o consegnare carte tachigrafiche, depositare istanze per la cancellazione registro protesti, ritirare documentazione per esportazione, depositare marchi e brevetti, bollare formulari rifiuti e registro carico e scarico e rilasciare il dispositivo di forma digitale.

Gli altri servizi della camera di commercio valdostana sono erorgati on line sul sito ao.camcom.it. Inoltre le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti ufficiali accedendo al Cassetto digitale dell'imprenditore dal portale impresa.italia.it.

Per informazioni e consulenze su servizi e pratiche camerali è previsto esclusivamente l'accesso tramite posta elettronica o telefonata o ancora accedendo al portale supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ao.

redazione