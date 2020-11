Approvato il bando oratori, domande fino al 27 novembre

AOSTA. Via libera da parte della Regione ai finanziamenti per le attività gestite dagli oratori della Valle d'Aosta. Il bando, aggiornato nei criteri di valutazione per tenere conto della situazione sanitaria attuale, mette a disposizione 31.400 Euro per il periodo dall'autunno 2020 all'estate 2021.

Possono accedere ai finanziamenti gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'apposita Intesa. Le richieste di finanziamento delle attività gestionali degli oratori o similari dovranno essere redatte e pubblicato sulla pagina tematica Politiche giovanili del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Tutte le domande dovranno essere sottoposte al visto del soggetto firmatario del Protocollo di intesa a cui fanno capo, prima di essere trasmesse alla Struttura politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei, entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 27 novembre.

redazione