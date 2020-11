Pensioni dicembre e tredicesima, accrediti dal 25 novembre

Negli uffici postali turnazione alfabetica per non creare code agli sportelli

AOSTA. Poste Italiane inizierà ad accreditare da mercoledì 25 novembre le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 31 ATM Postamat disponibili in Valle d'Aosta.

Per coloro che devono recarsi allo sportello per ritirare la pensione in contanti Poste Italiane ha predisposto un calendario con turnazione alfabetica che può variare in base ai giorni di apertura dell'ufficio postale di riferimento. In particolare gli utenti con cognomi dalla lettera A alla lettera B possono recarsi all'ufficio postale mercoledì 25 novembre, i cognomi dalla C alla D giovedì 26, i pensionati con cognomi dalla E alla K venerdì 27, i cognomi dalla L alla O la mattina di sabato 28, i cognomi dalla P alla R lunedì 30 novembre e infine i cognomi dalla S alla Z martedì 1° dicembre.

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno delegato qualcuno alla riscossione della pensione possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio delegando al ritiro i carabinieri.

Inoltre Poste Italiane informa che in cinque uffici postali della Valle d'Aosta è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp al numero 3715003715.

redazione