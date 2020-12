Sciopero 9 dicembre, Savt non aderisce

AOSTA. Il Savt non aderisce allo sciopero generale del pubblico impiego indetto da Cgil, Cisl e Uil per mercoledì 9 dicembre.

Savt Fonction Publique e Savt Santé "comprendono le motivazioni poste alla base della protesta", si legge in una nota. Tuttavia "vista la grave situazione sociale ed economica che il Paese si trova ad affrontare a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e che vede, peraltro, il Governo impegnato a risolvere una crisi senza eguali, sarebbe stato opportuno prevedere lo sciopero in un momento differente anche per meglio far capire le ragioni dello stesso".

Inoltre il Savt Fp e Santé spiegano che "in Valle d'Aosta la situazione sia meno problematica di quanto denunciato a livello nazionale".

redazione