Sci, Regione: dal 12 dicembre piste del fondo aperte per gli amatori

AOSTA. Piste per il fondo della Valle d'Aosta aperte ai turisti dal 12 dicembre, anzi no. La Regione "corregge" il comunicato stampa con cui annunciava l'apertura dei percorsi del fondo a turisti e amatori a partire da questo fine settimana.

"Le piste da fondo verranno aperte a turisti e amatori sabato 12 dicembre 2020 nelle seguenti località", si leggeva nella notta diffusa nel tardo pomeriggio, frase che è poi stata modificata un paio di ore dopo con una seconda nota in cui si legge: "le piste da fondo verranno aperte agli amatori sabato 12 dicembre 2020 nelle seguenti località", e quindi l'elenco degli otto circuiti fruibili nei comuni di Brusson, Cogne, Champorcher, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité e Saint-Jean, Nus e Torgnon.

Confermato lo skipass a 50 euro per gli sciatori under 18 frutto di un accordo tra gestori degli impianti a fune e gestori delle piste dello sci nordico che permetterà di vendere un biglietto unico per sciare sulle piste di fondo e su quelle da discesa, quando queste ultime riapriranno.

Marco Camilli