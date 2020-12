Covid-19, Lavevaz: primi vaccini arriveranno entro la prima settimana del 2021

AOSTA. I primi vaccini anti Covid-19 arriveranno "tra la fine dell'anno e la prima settimana di gennaio" 2021. Lo ha affermato il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Erik Lavevaz intervenendo in apertura dei lavori del Consiglio regionale.

"Durante la scorsa settimana - ha dichiarato il Presidente Erik Lavevaz - abbiamo avuto diversi incontri con il Ministro Speranza e con il Ministro Boccia, oltre che con il commissario Arcuri, per la predisposizione del piano vaccini, sia per quanto riguarda la distribuzione, che sarà effettuata direttamente dalla ditta produttrice, sia per lo stoccaggio delle prime dosi, il cui arrivo è previsto già a cavallo tra la fine dell’anno e le prime settimane di gennaio".

Ancora Lavevaz ha spiegato: "Le prime vaccinazioni saranno effettuate secondo il piano nazionale che sarà diffuso nei prossimi giorni e che terrà conto di priorità legate alla vulnerabilità al virus".







C.R.