Valle d'Aosta, il 27 dicembre parte lo screening per le scuole superiori

Il test rapido per docenti, personale, operatori e personale è su base volontaria

AOSTA. Inizierà dopo Natale lo screening per docenti, studenti, operatori di sostegno e personale delle scuole della Valle d'Aosta. Vista "l'impossibilità di effettuare lo screening su tutta la popolazione scolastica durante il periodo di sospensione delle attività didattiche", spiega la Sovrintendenza agli studi, la campagna di test rapidi per il Covid-19 coinvolgerà prioritariamente le scuole secondarie di secondo grado in vista della ripresa delle lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021.

Sarà uno screening su base volontaria. Studenti, insegnanti e il resto del personale potranno decidere se aderire all'iniziativa entro il 21 dicembre.

Saranno predisposte due sedi per effettuare i tamponi antigenici rapidi: una è il tendone drive in attivo all'Espace Aosta mentre l'altra, ancora non nota, sarà situata in bassa Valle. Le operazioni vere e proprie inizieranno domenica 27 dicembre e proseguiranno fino al 5 gennaio. Se il tampone rapido sarà positivo, la persona sarà sottoposta subito al tampone molecolare di conferma.

