Principio di incendio all'ospedale di Aosta

AOSTA. Accertamenti sono in corso per chiarire tutti gli aspetti legati al principio di incendio che si è verificato nel pomeriggio del 31 dicembre all'ospedale regionale Parini di Aosta.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 17 al piano -1, in una zona di cantiere, sul lato nord del complesso ospedaliero.

"Gli addetti alle procedure antincendio hanno prontamente evacuato le zone invase dal fumo ed hanno spento le fiamme, circoscritte ad alcuni cartoni o materiali di scarto", spiega l'Azienda Usl.

L'evento "non ha coinvolto persone, non ha richiesto alcuna sospensione delle attività ospedaliere e non ha provocato danni significativi alle strutture".

M.C.