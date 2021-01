Contributi mobilità sostenibile, lo sportello si sposta a Pollein

AOSTA. I valdostani che vogliono richiedere il bonus per la mobilità sostenibile dovranno recarsi a Pollein e non più ad Aosta. Con la recente riorganizzazione dell'Amministrazione regionale infatti sono state anche trasferite le competenze in materia dei contributi. Il settore non è più gestito dalla Struttura Risparmio energetico, situato in piazza della Repubblica nel capoluogo, bensì dal Dipartimento trasporti e mobilità, che ha sede in località Autoporto 32.

Con l'inizio del nuovo anno è possibile presentare le domande a mano recandosi allo sportello di Pollein, previo appuntamento, oppure utlizzando la posta elettronica certificata.

Le modalità di erogazione dei contributi e di presentazione delle domande restano invariate.

