Servizio civile, 21 posti in Valle d'Aosta per il bando 2021/2022

AOSTA. Sono ventuno i posti disponibili in Valle d'Aosta con il bando del servizio civile universale per gli anni 2021 e 2022. I dieci progetti presentati da sei enti accreditati si rivolgono a giovani dai 18 ai 28 anni.

La durata delle attività è di 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Nel periodo di volontariato i giovani ammessi riceveranno un rimborso forfettario di 439,50 euro mensili (a cui si somma un’indennità giornaliera se si partecipa ad un progetto all’estero o che prevede la misura aggiuntiva di un periodo da svolgersi in uno dei Paesi U.E.).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line del servizio civile nazionale. C'è tempo fino alle ore 14 dell'8 febbraio 2021.

Sul sito web della Regione è possibile consultare l'elenco degli enti accreditati e dei progetti disponibili (link).

redazione