Covid-19, Valle d'Aosta in giallo dall'11 gennaio. Rt in aumento

L'ordinanza del ministro della Salute sulla base dei dati dell'Iss. Per la Valle d'Aosta Rt medio sopra l'1

AOSTA. Arriva oggi la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che colora dall'11 gennaio le regioni italiane in base all'andamento dell'emergenza da Covid-19. Il provvedimento è frutto degli ultimi dati sull'evoluzione della pandemia sul territorio italiano.

Le regioni che si trovano in una situazione più critica sono nella fascia arancione e quindi sottoposte a maggiori restrizioni. I territori che invece hanno per ora un andamento migliore sono gialle. Per il momento non ci sono regioni rosse.

Lo scenario della Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta nelle ultime settimane ha registrato un andamento dei contagi piuttosto lineare ed è collocata nello scenario di rischio che corrisponde alla zona gialla come gran parte delle altre regioni italiane. Con il colore giallo gli spostamenti di giorno sono liberi, è mantenuto il coprifuoco serale (dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo), i negozi sono aperti, bar e ristoranti rimangono aperti fino alle 18 (successivamente con servizi di asporto e consegna a domicilio). In arancione si trovano Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto e Lombardia. Quest'ultima è già molto vicina alla zona rossa.

Indice Rt aumenta ancora

Per la Valle d'Aosta l'indice di trasmissione del contagio continua ad aumentare. L'ultima bozza di monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità fa riferimento al periodo 15-28 dicembre 2020 e indica un Rt medio di 1,07 (con un intervallo che va da 0.87 a 1,27 ). La scorsa settimana il dato medio era di 0.84.

Rischio di epidemia non controllata

La situazione della Valle d'Aosta rispecchia quella generale dell'Italia. Nel monitoraggio nazionale è spiegato che "il servizio sanitario" sta nuovamente mostrando "i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni". Il documento parla di un "aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile".

9 e 10 gennaio arancioni

L'ordinanza del ministro della Salute sarà attiva dalla prossima settimana. Questo week end sarà "arancione" con le deroghe previste a livello regionale dall'ordinanza n. 5/2021 firmata dal presidente della Regione Lavevaz.

Marco Camilli