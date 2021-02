Referendum abolizione caccia, promotori: 'è il momento di agire'

AOSTA. "I referendum costituiscono un'opportunità, una luminosa possibilità, per tentare di cambiare definitivamente, per invertire la rotta che, siamo certi, tutta la società civile accoglierà benevolmente". Così il movimento "Ora Rispetto per tutti gli Animali" presenta le sue cinque proposte referendarie per l'abolizione della caccia e contro il maltrattamento degli animali.

"Dopo decadi di progettazioni e analisi, da parte del Movimento Ora Rispetto per tutti gli Animali, è giunto il momento di agire", affermano i promotori. "Tutti gli elettori saranno chiamati ad esprimere una preferenza su temi che interessano la vita di ognuno di noi e che richiedono un intervento deciso e non più differibile".

I referendum propositi, presentati sul sito rispettoanimali.it, "costituiscono una tutela chiara e indifferibile per il mondo animalista rafforzando una coscienza ambientale sempre più pressante e urgente".

redazione