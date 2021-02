Covid, le regole da rispettare in palestre e centri fitness

In Valle d'Aosta autorizzata l'attività di personal training: le norme da seguire per clienti e istruttori

AOSTA. Con ordinanza regionale del 5 febbraio scorso è stato autorizzato lo svolgimento delle attività di personal training nei centri fitness e palestre della Valle d'Aosta. La condizione per poter svolgere l'attività è rispettare lo specifico protocollo, appena aggiornato, che regolamenta le misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

In base alle nuove regole i centri fitness e le palestre devono organizzarsi prevedendo di dedicare ad ogni cliente uno spazio personale di 20 metri quadri, superficie calcolata sul fatto che la mascherina - che il centro deve mettere a disposizione dell'utente insieme a guanti e sacchetti igienici - non è obbligatoria durante la pratica sportiva. La protezione delle vie respiratorie infatti deve essere indossata per spostarsi all'interno della palestra, ma può essere rimossa durante gli esercizi e gli allenamenti per evitare l'ipercapnia (l'accumulo di anidride carbonica nel sangue).

Istruttori e personal trainer invece devono sempre indossare la mascherina e rispettare una distanza minima di 2 metri.

L'uso degli attrezzi è ammesso, con l'obbligo di procedere con l'igienizzazione al termine di ogni utilizzo. Il cliente deve portare un asciugamano personale e può accedere agli spogliatoi per cambiare abbigliamento. Gli indumenti devono essere riposti in appositi sacchetti.

Tra gli altri obblighi da rispettare: garantire l'accesso ai servizi igienici, che devono essere puliti più volte al giorno; disporre di un registro delle presenze per il contact tracing; assicurare un frequente ricambio dell'aria; controllare che gli utenti che accedono al centro non abbiano sintomi sospetti, informare clienti e personale delle buone pratiche igieniche da seguire; predisporre una segnaletica ben visibile per spostamenti e distanziamenti.

Personal trainer e istruttori possono effettuare lezioni individuali e devono sempre indossare la mascherina chirurgica, da sostituire almeno ogni 4 ore. Dopo ogni seduta di allenamento devono lavarsi le mani. Per loro è anche obbligatorio "cambiare i propri indumenti esterni almeno una volta al giorno".

Clara Rossi