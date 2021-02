Usl, pagati gli stipendi ai dipendenti dei bar Parini e Beauregard

AOSTA. La società Sirio Spa che gestice i bar degli ospedali Parini e Beauregard di Aosta ha "provveduto a saldare integralmente le retribuzioni spettanti ai propri dipendenti". Lo annuncia in una nota l'Azienda Usl.

"In seguito alla diffida ad adempiere da parte dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta e in esito alle successive interlocuzioni, la Società Sirio Spa ha informato l’Usl di aver provveduto a saldare integralmente le retribuzioni spettanti ai propri dipendenti in servizio presso i punti vendita in gestione siti nei presidi ospedalieri U. Parini e Beauregard di Aosta", si legge nel comunicato dell'azienda sanitaria valdostana. Inoltre la società ha "avviato l’iter per la regolarizzazione dei profili contributivi".

redazione