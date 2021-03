Covid-19, la Valle d'Aosta verso l'arancione da lunedì

In attesa dei dati ufficiali per la Valle d'Aosta probabile l'ingresso in zona arancione. Oggi il Cdm varerà la nuova stretta anti-contagi

AOSTA. Oggi alle 11.30 è convocato il Consiglio dei ministri per varare il nuovo decreto legge sulle misure urgenti per il contenimento della terza ondata di contagi da Covid-19. La riunione sarà preceduta da un incontro previsto intorno alle 9.30 con le Regioni per discutere delle restrizioni in vigore dai prossimi giorni.

Valle d'Aosta verso l'arancione da lunedì

Molte regioni si apprestano a diventare rosse dalla prossima settimana come conseguenza della crescita dei contagi mentre la Valle d'Aosta passerà probabilmente dal giallo all'arancione. Nelle ultime settimane l'epidemia sul territorio regionale è tornata ad espandersi: la curva dei contagi si sta piegando verso l'alto e i posti letto Covid occupati in ospedale stanno aumentando, anche se a ritmo per ora lento.

Se sarà confermato il passaggio all'arancione, dal 15 marzo bar, ristoranti, pasticcerie e le altre attività di ristorazione non potranno effettuare servizio ai tavoli ma soltanto asporto e consegna a domicilio. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in area arancione è consentito lo spostamento una sola volta al giorno verso un'altra abitazione privata tra le ore 5 e le 22 a un massimo di due persone più eventuali figli minori di 14 anni o disabili. Sul divieto di muoversi al di fuori dei confini comunali ci sarà probabilmente una deroga da parte della Regione in aggiunta a quella dei 30 km per i paesi con meno di 5000 abitanti.

Attesa per i dati del monitoraggio

Secondo l'ultimo bollettino sono 230 i contagiati attuali nella nostra regione. Il bollettino di una settimana prima indicava 168 positivi e il report della settimana aprima ancora 142.

Nella nostra regione l'Rt nelle scorse settimane è aumentato così come l'incidenza dei casi su 100.000 abitanti. L'attenzione adesso è tutta sul nuovo monitoraggio della Cabina di regia e in particolare sull'Rt. I dati ufficiali ancora non sono stati diffusi: bisognerà attendere le prossime ore per conoscerli. Ci sono però alcune anticipazioni.

In rosso le altre regioni del Nord Italia

Se la Valle d'Aosta sarà probabilmente arancione, le altre regioni del Nord Italia attendono il passaggio a zona rossa, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e comprese le province autonome di Trento e Bolzano. La zona rossa scatta con un Rt oltre l'1.25.

Clara Rossi