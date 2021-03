Aosta, dal 22 marzo cambiano gli orari di alcuni treni da e per Ivrea

AOSTA. Dal 22 marzo gli orari di alcuni treni della linea tra Aosta e Ivrea saranno modificati. Il treno R11817 che attualmente parte da Ivrea alle 7.14 sarà anticipato alle 6.50, con arrivo ad Aosta alle 8.15, mentre il treno R11816 in partenza da Aosta alle 6.18 sarà anticipato alle 6.10, con arrivo a Ivrea alle 7.24. I treni R11815 in partenza da Ivrea alle 6.28 e R11818 in partenza da Aosta alle 7.04 mantengono invariati gli orari di partenza e arrivo, ma con cambiamenti degli orari delle fermate intermedie.

"Le variazioni - afferma in una nota l'assessore ai trasporti, Chiara Minelli - sono state effettuate grazie alla continua collaborazione con Trenitalia e sono la risposta ad alcune segnalazioni di studenti e pendolari che utilizzano il treno soprattutto negli orari del mattino. Le modifiche sono inoltre state condivise con il tavolo congiunto di sindacati, consumatori e pendolari che ringraziamo per il fattivo contributo".

redazione