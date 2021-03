Valle d'Aosta, approvato il bando 2021 dei progetti di servizio civile

AOSTA. È stato approvato il bando per l'anno 2021 dei progetti di servizio civile "Due mesi in positivo". Gli enti accreditati al Servizio Civile Nazionale o all'Albo Regionale di Servizio Civile interessati possono presentare la propria proposta rivolta a giovani della Valle d'Aosta tra i 16 e i 18 anni per il periodo dal 14 giugno al 13 agosto prossimi.

Le domande vanno presentate esclusivamente online e dovranno essere firmate digitalmente e trasmesse alla casella di posta elettronica certificata dell'assessorato regionale dell'istruzione entro le ore 17 del giorno 16 aprile. All'interno della sezione “Servizio civile” del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta sono scaricabili il bando e i relativi allegati.

redazione