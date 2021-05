Ordinanza zona rossa, le precisazioni della Regione

AOSTA. L'ordinanza n. 189 dello scorso 30 aprile sulla zona rossa in Valle d'Aosta "consente anche lo svolgimento del commercio al dettaglio ambulante e quindi dei mercati, così come quella delle attività di commercio al dettaglio e dei servizi alla persona". Lo precisa in una nota l'amministrazione regionale.

"Tutte le attività devono svolgersi nello stretto rispetto dei protocolli approvati, evitando ogni forma di assembramento", aggiunge.

redazione