On line il mercatino del libro usato della biblioteca regionale di Aosta

In vendita 1.900 volumi dismessi dal sistema bibliotecario valdostano

AOSTA. Si svolgerà interamente on line il prossimo mercatino di vendita dei libri usati organizzato dalla biblioteca regionale B. Salvadori di Aosta. L'appuntamento è sul sito web del sistema bibliotecario da lunedì 24 a sabato 29 maggio prossimi.

La biblioteca metterà in vendita 1.900 volumi di tutti i generi, dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi. Si tratta di libri posseduti in più copie o di edizioni non aggiornate, o troppo usurati, che le biblioteche valdostane non rendono più disponibili per il prestito e quindi che possono essere dismessi.

Il prezzo di vendita partirà da 3 Euro per i primi due giorni, scenderà a 2 Euro mercoledì e giovedì e passerà a 1 Euro nei giorni di venerdì e sabato.

Coloro che sono interessati ad un particolare libro (l'elenco è consultabile on line) dovranno prenotarlo tramite e-mail. A quel punto il volume o i volumi saranno tenuti da parte. Il ritiro potrà avvenire in biblioteca a partire dal 7 giugno.

redazione