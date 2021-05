Sci, Breuil Cervinia riapre gli impianti dal 26 maggio

La stazione sciistica sfrutta le condizioni di innevamento e le temperature ancora invernali

VALTOURNENCHE. È tutto pronto a Breuil Cervinia per la riapertura degli impianti per lo sci. Dopo una stagione invernale mai iniziata, ora che la Valle d'Aosta "vede" la zona gialla, la stazione sciistica valdostana è preparata per riattivare alcuni impianti approfittando delle condizioni di innevamento e delle temperature ben poco primaverili.

La riapertura degli impianti al grido di "finalmente si riparte!" è fissata per il 26 maggio. Saranno in funzione l'impianto di arroccamento Breuil-Cervinia - Plan Maison e le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini. Come da norme anti Covid la capienza è ridotta al 50 per cento sugli impianti chiusi.

Lo skipass al costo di 33 Euro (valevole solo per il versante italiano) può essere acquistato soltanto on line da martedì 25 maggio.

C.R.