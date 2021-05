Il J.B. Festaz riapre alle visite dei familiari

Per accedere alla casa di riposo di Aosta è richiesto il green pass Covid

AOSTA. La casa di riposo J.B. Festaz riapre alle visite dei familiari degli anziani. Da oggi parenti e amici degli assistiti possono nuovamente incontrare i propri cari nel rispetto delle regole per prevenire la diffusione del Covid-19.

Per accedere alla struttura il visitatore esterno deve avere la certificazione verde Covid (il green pass), indossare la mascherina Ffp2, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il contatto fisico è possibile solo se l'ospite ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da Covid da non più di sei mesi.

Le visite sono possibili per un massimo di 2 persone per anziano e nel limite di 30 minuti e devono essere prenotate telefonicamente. «Le stesse - fa sapere la casa di riposo - seguiranno un calendario settimanale e avverranno indicativamente ogni tre settimane, per poter garantire a ciascun ospite della struttura di poter incontrare periodicamente i propri cari».

Per le uscite programmate le disposizioni attuali impongono di aspettare fino al 1° luglio.

redazione