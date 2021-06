Soddisfazione della Bcc Valdostana per la condanna revocata a Cossard

Estesa all'ex presidente Cossard la sentenza di assoluzione in Cassazione per Linty

AOSTA. Esprime «soddisfazione» la Banca di Credito Cooperativa Valdostana per la revoca della condanna d'Appello del suo ex presidente Martino Cossard riguardo al caso della filiale Bccv di Fénis.

Cossard, condannato in secondo grado per induzione indebita a dare o promettere utilità, era coimputato con un altro ex presidente della banca, Marco Linty, e l'ex consigliere regionale Ego Perron riguardo al trasferimento (mai avvenuto) della sede della filiale di Fénis nell'istituto di credito in locali di proprietà dell'ex consigliere regionale in cambio di sostegno alle elezioni per il rinnovo dei vertici della banca.

Il processo era finito in Cassazione. Cossard non aveva fatto ricorso al terzo grado di giudizio, ma la sua condanna è stata revocata per l'effetto estensivo della sentenza con cui la Corte ha assolto Linty.

Secondo l'attuale presidente della Bcc Valdostana, Davide Adolfo Ferré, la sentenza «testimonia ancora una volta l’indipendenza dell’Istituto bancario dalle influenze politiche» e «toglie ogni dubbio sulla irreprensibilità dei comportamenti di chi ha guidato il nostro Istituto in passato».

M.C.