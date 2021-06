Il Forte di Bard attiva l'app MuseOn

Il Forte di Bard si dota di un'app per ampliare l'offerta rivolta ai visitatori. Il nuovo strumento MuseOn, scaricabile gratuitamente e incluso nel biglietto di ingresso della fortezza, permette di accedere al servizio di visita multimediale e visualizzare immagini e informazioni sul Forte e sui diversi spazi che la caratterizzano.

«I visitatori possono avere tutte le informazioni utili alla visita, scoprire la fortezza in venti tappe e conoscerne la storia, le caratteristiche architettoniche, oltre a curiosità sul contesto naturale in cui è collocata - spiega la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery -. L'applicazione consente anche di migliorare l’accessibilità e orientare in maniera più adeguata il pubblico nei suoi spostamenti all'interno della fortezza sin dal suo arrivo alla base della rocca».

L'app sostituisce inoltre le audioguide di approfondimento delle mostre temporanee contribuendo così a rispettare le misure anti contagio grazie all'uso dei telefoni personali. Il servizio audioguide è a pagamento.

redazione