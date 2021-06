Attilio Droz ed Edda Sartor sono i Maestri del Lavoro 2021

Assegnate le Stella al Merito del Lavoro

AOSTA. Sono due i nuovi Maestri del lavoro 2021 della Valle d'Aosta. La Stella al Merito del Lavoro va ad Attilio Droz di Saint Marcel (della Iseco Spa) ed Edda Sartor di Aosta (Cogne Acciai Speciali).

Completate le procedure per l'assegnazione dell'onorificenza, ora rimane da determinare quando avverrà la consegna ufficiale della Stella. L'abituale appuntamento del 1° Maggio è stato soppresso a causa delle restrizioni per l'emergenza Covid-19. «La data della cerimonia di consegna non è stata ancora fissata», fa sapere l'ufficio stampa della presidenza della Regione.

redazione