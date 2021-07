Iniziati i confronti sul Piano regionale della salute 2022-2025

L'assessorato regionale alla Sanità è nel pieno delle consultazioni per definire il nuovo Piano per la salute e il benessere sociale della Valle d'Aosta 2022/2025. Il lavoro in corso è basato su una prima bozza del documento che, una volta perfezionata, definirà la politica regionale in materia di sanità e di politiche sociali dei prossimi anni.

La prima fase del confronto, rivolta agli addetti ai lavori, si è aperta questa settimana con l'incontro tra il gruppo tecnico assessorile e i vertici dell'Azienda Usl valdostana.

In una nota l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse esprime soddisfazione per il lavoro svolto, che però è solo all'inizio.

Le consultazioni proseguiranno con le rappresentanze sindacali degli operatori del servizio sanitario regionale, gli enti locali e i rappresentanti del Terzo settore. Terminati questi passaggi il documento sarà reso pubblico e disponibile a tutti i valdostani attraverso una piattaforma on line dedicata al Piano.

Secondo gli impegni assunti in Consiglio Valle il Piano regionale per la salute e il benessere sociale sarà approvato dalla Giunta in autunno, ma la versione informale del documento arriverà alla Commissione competente prima della pausa estiva dei lavori del Consiglio regionale per permettere alle forze politiche di valutarne i contenuti.

L'approvazione della versione definitiva da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è attesa entro la fine dell'anno.

