Oltre mille domande in 24 ore per le indennità a favore di lavoratori e dipendenti

C'è tempo fino al 30 settembre per richiedere le indennità

Più di mille domande di contributo sono giunte in un giorno in Regione per le indennità a favore di lavoratori e dipendenti previsti dalla legge regionale 15/2021 sulle misure anticrisi Covid-19. Secondo i dati forniti dall'assessorato regionale dello Sviluppo economico, in 927 hanno richiesto l'indennità per i lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali previsti dallo Stato per le imprese colpite dall'emergenza sanitaria e 173 hanno fatto richiesta dei mille euro per i lavoratori che non beneficiano più della Naspi.

I termini entro cui presentare domanda per i due sostegni economici scadono il 30 settembre. Le istanze devono essere inoltrate tramite il portale #VDARiparte.

È attivo il numero verde 800 006 300 per assistenza nell'autenticazione alla piattaforma con identità digitale (SPID, CIE, TS/CNS) e per fornire informazioni sulle misure previste.

redazione