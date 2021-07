Riparte il servizio di trasporto notturno tra Aosta e Pont-Saint-Martin

Attivo tutti i giorni dalle ore 22.45 alle 4.15

Riparte oggi il servizio di trasporto notturno tra Aosta e la bassa Valle. Ieri la Giunta regionale ha approvato la riattivazione del collegamento gratuito dal capoluogo verso la bassa Valle fino al 31 agosto.

Il servizio sarà effettuato tutti i giorni con tre corse in partenza da Pont-Saint-Martin alle ore 22.45, alle 0.45 ed alle 2.45 e tre corse in partenza da Aosta alle ore 0.15, alle 2.15 ed alle 4.15.

«Oltre a integrare l’offerta di trasporto sulla dorsale principale del fondo valle per tutti quegli utenti che hanno necessità di spostarsi anche in orario notturno, basti pensare ai lavoratori in turno o agli addetti al settore dell’ospitalità e della ristorazione, il servizio rappresenta una valida alternativa per tutte quelle persone che vogliono passare una serata conviviale senza poi mettersi alla guida», afferma in una nota il presidente della Regione e assessore ad interim ai trasporti.

redazione