Prenotazioni aperte per il Calendario 2022 della Polizia di Stato

Nel 170° anniversario della fondazione celebrato l'impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia

Celebra il 170° anniversario di fondazione il nuovo calendario della Polizia di Stato, dedicato quest'anno interamente all'attività ordinaria svolta dagli operatori nel loro impegno quotidiano. Esserci sempre - il motto che da qualche anno contraddistingue l'impegno degli uomini e delle donne del Corpo - diventa così anche il tema centrale del Calendario 2022 della Polizia di Stato.

Nuovo anno e nuovo tema, dunque, ma al contempo resta invariata l'ormai tradizionale collaborazione con Unicef. La vendita del Calendario 2022 contribuirà al progetto Covax per un accesso equo e globale ai vaccini e una quota sarà devoluta al Piano di assistenza "Marco Valerio" riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie croniche. Lo scorso anno oltre 190.000 euro raccolti con la vendita del Calendario 2021 hanno contribuito al progetto Emergenza Coronavirus.

Il Calendario 2022 della Polizia di Stato va prenotato entro il prossimo 20 settembre facendo un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a "Comitato Italiano per l’Unicef". Il costo del calendario è di 8 euro per la versione da parete e 6 euro per la versione da tavolo. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale Calendario della Polizia di Stato 2021 per il progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”. Copia dell’attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0165/279504.

Clara Rossi