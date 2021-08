Stuntman e piloti per un corso di guida sicura

Aperte le iscrizioni all'iniziativa organizzata dall'Unité Mont Émilius

L'Unité Mont Émilius organizza un corso di guida sicura pensato in particolare per i giovani. L'iniziativa permette da una parte di imparare a gestire situazioni di pericolo in strada e dall'altra rappresenta un utile momento di prevenzione contro la guida sotto l'effetto di alcolici e stupefacenti.

Per l'occasione un team di piloti esperti e di stuntman spiegheranno nella pratica i rischi collegati alla guida, mostreranno come comportarsi in situazioni di emergenza e aiuteranno a riflettere sull'importanza di mettersi al volante pienamente lucidi.

«Una proposta educativa rivolta ai giovani, che ha come obiettivo la prevenzione degli incidenti stradali e la promozione di comportamenti responsabili e stili di vita positivi, favorendo la riflessione sugli effetti che condizioni psicofisiche alterate (dall'uso di alcol o di sostanze stupefacenti) hanno sulla salute e sulle abilità necessarie per una guida sicura, con modalità che consentano ai ragazzi di elaborare le informazioni (sia singolarmente sia in gruppo) e inserirle nel loro sistema di valori», dice il presidente dell’Unité, Michel Martinet.

Il corso si svolgerà il prossimo 10 settembre dalle ore 10 alle ore 18 nel piazzale dell'arena Croix Noire. Le lezioni, teoriche e pratiche, saranno di almeno 15 minuti a partecipante e sono gratuite.

È necessario prenotarsi entro le ore 18 del 9 settembre telefonando al numero 3290156617.

C.R.