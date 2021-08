L'Usl riceve un importante lascito: «sarà utilizzato per la collettività»

Ancora da stabilire l'uso del patrimonio donato a favore dell'ospedale di Aosta

Abitazioni, terreno e somme di denaro compongono una importante donazione ricevuta dall'Usl della Valle d'Aosta. Il patrimonio che l'azienda sanitaria ha acquisito è frutto di un lascito testamentario di una donna di 49 anni, M.M., che prima di morire ha deciso di donare le sue proprietà all'ospedale regionale U. Parini.

«L'ammontare complessivo del lascito testamentario è in fase di definizione e di inventario», spiega l'azienda sanitaria. «Si tratta di un patrimonio cospicuo» che sarà utilizzato «nel miglior modo possibile, nel pieno interesse dell'intera collettività».

La donazione comprende due abitazioni indipendenti, tre alloggi, alcuni terreni e denaro custodito in conti correnti e postali. Per completare l'inventario servirà circa un mese. «La destinazione d'uso degli immobili (o l'eventuale vendita, secondo i termini di legge) e l'impiego dei valori mobili saranno definiti successivamente», spiega l'Usl Valle d'Aosta. Per due abitazioni situate a Pont-Saint-Martin l'azienda Usl ipotizza un utilizzo «per eventuali esigenze di carattere sociale o sanitario».

Il gesto della donna è una «testimonianza dell’espressione di una grande generosità e dell’importante spirito di solidarietà nei confronti dell’ospedale Parini, dell'Azienda sanitaria e della popolazione», evidenzia l'Usl.

Clara Rossi