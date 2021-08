'Patentino' per cani, a settembre inizia il corso del Celva

Aperte le iscrizioni alle lezioni teoriche e pratiche per proprietari e futuri proprietari di cani

Inizierà a metà settembre il corso di formazione per "patentino" per proprietari di cani organizzato dal Celva, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta. Le lezioni teoriche si svolgeranno in modalità webinar, quindi on line; l'ultimo incontro, quello della parte pratica, sarà invece tenuto in presenza.

L'iniziativa è rivolta ai valdostani proprietari di cani dichiarati impegnativi dal Servizi veterinari dell'Usl ed è aperta anche ai proprietari o futuri proprietari interessati a conoscere meglio il proprio amico a quattro zampe e a informarsi sulla legislazione in vigore e sulle misure di prevenzione per la corretta gestione dell'animale.

Per iscriversi è necessario compilare l'apposito modulo online e provvedere al pagamento della quota di iscrizione (20 euro per la parte teorica, obbligatoria per il conseguimento del Patentino, e 20 euro per la parte pratica).

Le lezioni teoriche si svolgeranno nei giorni 15, 20, 22 e 27 settembre in orario serale e il 29 settembre per la parte pratica.







C.R.