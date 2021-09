Covid, pronto il piano operativo del trasporto scolastico

In Valle d'Aosta le lezioni ripartiranno in presenza, ma sui mezzi di trasporto la capienza è limitata

È pronto il piano della Regione autonoma Valle d'Aosta per il trasporto degli studenti valdostani in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 il 13 settembre.

Dopo i lunghi mesi di didattica a distanza alternati a quella in presenza, le lezioni quest'anno inizieranno con la totalità degli studenti in classe. Sui mezzi di trasporto al contrario la capienza è però limitata all'80 per cento a causa dell'emergenza sanitaria, quindi il numero di corse sarà incrementato per evitare che qualche studente rimanga a piedi.

Il piano operativo definito dal Dipartimento regionale dei trasporti prevede 90 corse autobus giornaliere aggiuntive e il potenziamento del trasporto ferroviario nelle ore di punta utilizzando i bus. Queste misure, già sottoposte al Tavolo di coordinamento prefettizio in materia di scuola e trasporti, saranno sostenute con uno stanziamento di 700mila euro coperto da risorse regionali in attesa del trasferimento dei finanziamenti da parte dello Stato. Ora il piano operativo sarà trasmesso a Roma.

Sulla necessità della certificazione verde Covid, gli uffici regionali spiegano che «secondo le nuove disposizioni nazionali, sui mezzi del trasporto pubblico locale non è obbligatorio disporre del green pass ma, è necessario indossare una mascherina chirurgica o di livello superiore e rispettare il distanziamento di un metro, ove possibile».

Elena Giovinazzo