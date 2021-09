Entro il 10 settembre le candidature al Premio regionale per il volontariato

Possono parteciparvi associazioni ed enti di volontariato della Valle d'Aosta

Ultimi giorni di tempo per aderire al 12° Premio regionale per il volontariato organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Le candidature devono essere presentate entro il 10 settembre da associazioni di volontariato e enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta o dal Coordinamento Solidarietà VdA.

Possono aspirare al premio le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, i gruppi di volontari appartenenti a un'associazione di volontariato e gli enti con finalità di solidarietà sociale che operino a titolo volontario.

Il Premio regionale per il volontariato 2021 - organizzato insieme al CSV e sostenuto dai Lions Club, dal Rotary Club e dall'Associazione nazionale alpini - si rivolge alle nuove fragilità e alle emergenze inedite conseguenti all'epidemia da Covid. Il Premio consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore; sono previsti poi cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per progetti giudicati particolarmente meritori.

redazione