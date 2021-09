Treni in ritardo sulla linea valdostana, Lavevaz scrive a Trenitalia e Rfi

Studenti e pendolari a destinazione con un'ora di ritardo



Mattinata di disagi quella di oggi sulla linea ferroviaria della Valle d'Aosta. A causa di un guasto ad un passaggio a livello tre corse hanno subito forti ritardi. Gli studenti, i pendolari e i viaggiatori più fortunati hanno perso "solo" mezz'ora, per gli altri il ritardo accumulato ha superato i sessanta minuti.

La Regione scriverà una lettera di protesta a firma del presidente e assessore ad interim ai trasporti. «È mia intenzione - annuncia Erik Lavevaz - formalizzare la protesta della Regione Valle d’Aosta nei confronti di Rfi e di Trenitalia con una lettera in cui chiederò il massimo impegno affinché un tale disservizio, che ha messo in seria difficoltà studenti e lavoratori, non abbia più a ripetersi».

redazione