Petizione "La Valle non è una discarica", conferenza-dibattito a Morgex Pubblicato: Giovedì, 12 Dicembre 2019 14:39

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

MORGEX. "Impediamo che altre cave dismesse in Valle d'Aosta siano trasformate in discariche per rifiuti industriali e nocivi": questo il tema di una conferenza-dibattito che si svolgerà oggi a Morgex, alle ore 20.45, presso la sala dell'ambulatorio polivalente.

La serata promuove una petizione popolare "per evitare - si legge nella presentazione dell'evento - i danni, i disagi, ma soprattutto i rischi derivanti dallo smaltimento in discariche private per inerti, poste a ridosso di centri abitati, di polveri, ceneri, scorie e fanghi prodotti in impianti industriali fuori dalla Valle d'Aosta".

All'organizzazione della conferenza-dibattito hanno collaborato Valle Virtuosa insieme ai comitati "Discarica sicura di Pompiod" e "La Valle Non è una discarica", Legambiente Valle d'Aosta e il comitato "No Piro" di Borgofranco.

redazione