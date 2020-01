Coronavirus, esame su bambina in vacanza in Valle d'Aosta



La bimba di 3 anni è in isolamento in albergo CHAMPOLUC. Una bambina di tre anni in vacanza in questi giorni in Valle d'Aosta è stata sottoposta al test del coronavirus. La bimba proviene da Hong Kong e ha la febbre. Attualmente si trova in isolamento nella camera dell'albergo di Champoluc che la ospita in attesa degli esiti dell'esame che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. M.C.