Coronavirus, in Valle d'Aosta 2 nuovi casi positivi in 24 ore su 158 tamponi



Otto persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore

AOSTA. Otto guariti in più, tre decessi e due nuovi casi accertati in un giorno a fronte di 158 tamponi refertati: sono i dati che emergono dal bollettino di aggiornamento pubblicato oggi dalla Regione sulla situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. I casi positivi salgono quindi a 352 (ieri appunto erano 350) e i casi negativi testati passano da 1.498 a 1.654. Le persone guarite dall'inizio dell'emergenza salgono a 57, di età compresa tra 1 e 85 anni. I morti sono 104, 56 uomini e 48 donne, di età compresa tra i 45 ed i 100 anni. Le morti indicate "in ospedale" sono 63" e quelle "sul territorio" salgono a 41. redazione