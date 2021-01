Covid-19, nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta torna a diminuire il numero di positivi attuali

Il bollettino del 12 gennaio: 14 nuovi casi, 1 decesso e 23 guariti

AOSTA. È di nuovo in diminuzione il numero di persone che in Valle d'Aosta risultano attualmente positive al Covid-19.

Il report quotidiano diffuso dalla Regione, aggiornato alle ore 14, indica 10 persone in meno tra i positivi attuali. Sono 49 i pazienti ricoverati (ieri erano 52) e sempre un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva. Gli altri 382 positivi sono collocate in isolamento domiciliare.

Nell'ultimo giorno sono stati identificati 14 nuovi casi e sono stati registrati 23 guariti. Il bollettino segnala anche il decesso di una paziente.

I morti salgono così a 392 totali. I contagi dall'inizio della pandemia sono 7.546 e i guariti 6.722.

Rispetto a ieri risultano 173 persone in più sottoposte a tampone (40.025 in totale) e 422 nuovi tamponi effettuati (77.391 in totale).





redazione