Covid, la situazione in Valle d'Aosta al 18 maggio

Nell'ultimo giorno 9 positivi, 63 guariti e 800 dosi di vaccino somministrate

AOSTA. Secondo il bollettino regionale dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta sono nove i casi di positività al Sars-Cov-2 confermati nell'ultimo giorno con 845 tamponi effettuati e 290 casi persone testate. I guariti sono 63 ed è segnalato un decesso.

I positivi attuali scendono sotto quota 400: sono in tutto 387 di cui 29 ricoverati in ospedale ad Aosta. Tre i pazienti in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione risultano 11.402 contagi, 469 morti e 10.546 guariti.

Vaccinazioni

Il report sulle vaccinazioni dell'Usl riferito alla giornata di ieri, lunedì, indica 809 dosi somministrate (rispetto alle 900 di obiettivo) di cui 434 "richiami". Risultano 290 somministrazioni a persone con elevata fragilità e 140 inoculazioni di seconde dosi agli anziani con più di 80 anni.

redazione