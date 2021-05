Donato un ecografo palmare portatile all'Usl

Lo strumento è stato donato dall'associazione Les Amis du Coeur

AOSTA. L'Usl della Valle d'Aosta ha ricevuto un ecografo palmare portatile già in uso al reparto di Pneumologia. L'attrezzatura è un dono dell'associazione Les Amis du Coeur.

«Si tratta di un ecografo palmare portatile - spiega il responsabile della Pneumologia e Riabilitazione respiratoria, Rodolfo Riva - particolarmente utile per effettuare la diagnosi di polmonite anche a domicilio. È dotato di una sonda multifunzione, per patologie cardiologiche e polmonari e potrà essere utilizzato in reparto e a domicilio».

La donazione dello strumento «rientra nel quadro delle iniziative realizzate da Les Amis du Coeur durante la pandemia - aggiunge il presidente dell'associazione, Giuseppe Ciancamerla - ed è stata possibile utilizzando parte dei fondi del 5x1000, raccolti grazie alla generosità dei soci e dei sostenitori dell'Associazione».

