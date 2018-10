Incidente in A5 a Verrès, quattro persone al pronto soccorso

Valutazione attuale: 0 / 5

La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale

AOSTA. Un camion e due automobili sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto stamane sull'autostrada A5 Aosta - Torino all'altezza di Verrès. Lo scontro - sulla cui dinamica sono in corso accertamenti - si è verificato intorno alle ore 5.15.

Come riferisce la Centrale unica del soccorso, le quattro persone portate al pronto soccorso viaggiavano tutti sulle due auto coinvolte. Si tratta di un trentenne kosovaro residente a Venezia e un quarantatreenne che viaggiava sulla stessa auto, di un uomo di 67 anni residente in Valle d'Aosta e del passeggero di 32 anni residente in Liguria. Le loro condizioni sono al vaglio dei dottori.

L'unico a non aver avuto bisogno di soccorso sanitario è il conducente del camion.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi di rito.

